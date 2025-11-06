Un nouveau bâtiment va être installé au Sikypark pour soigner les animaux.
ATS Agence télégraphique suisse
Le Conseil-exécutif bernois va accorder une enveloppe de 272'000 francs prélevée sur le Fonds de loterie pour servir à la construction d’un bâtiment dans le parc animalier Sikypark à Crémines, dans le Jura bernois. Ce nouveau bâtiment offrira de meilleures conditions pour s’occuper des animaux et donnera aux visiteurs un aperçu des tâches accomplies dans le zoo.
Le Sikypark est un parc de sauvetage animalier: chaque année, il contribue à sauver environ 2000 animaux en situation d’urgence, rappelle jeudi le canton de Berne. Ce parc animalier accueille des tigres, des lions et d’autres félins qui n’ont plus l’âge de rester au cirque ou dans un zoo. Certains des animaux sont aussi parfois malades à leur arrivée.
