Lausanne réinvente la place de la Riponne avec des aménagements innovants. Une fresque lumineuse, des oasis de verdure et une installation en bois transformeront l'espace public dès 2025, avant le grand projet de réaménagement.

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Lausanne saisit l’occasion de la fin des travaux du parking de la Riponne pour accélérer la réalisation de nouveaux aménagements sur la place. Dès l'été 2025, fresque géante, îlots de verdure et nouvelle structure en bois remplaceront la fontaine. Ils permettront de profiter du site en attendant le projet de transformation définitif.

Différentes interventions permettront d'enfin redonner la place pleinement aux piétons tout en garantissant l’accessibilité du parking, écrit la Ville jeudi dans un communiqué. Trois projets «ambitieux» seront ainsi progressivement installés dès le mois de juin 2025 et jusqu’à la fin du chantier.

Art et végétalisation

A commencer par la fresque géante réalisée au sol par l’artiste romande Caroline Bourrit, dessinant des courants d’eau traversant l’espace. Ils seront complétés par une centaine de cercles blancs à disposition des personnes désirant apporter une touche personnelle à l’œuvre. Phosphorescents à la nuit tombée, ils offriront l’image d’une constellation. Le projet de fresque sera mis à l’enquête début 2025.

Des îlots de verdure (dit «Oasis") offriront une végétalisation importante en bordure de la place. Le tout sera complété par une grande structure en bois conçue par le laboratoire Alice de l’EPFL et portée par quelque 200 étudiants en architecture. Ludique et convivial, cet espace de détente, destiné à l'ensemble de la population, sera installé en lieu et place de la fontaine.

WC démolis

La réalisation de ces projets interviendra juste après la fin des travaux de réfection de la dalle toiture du parking de la Riponne. Les WC seront démolis et le «string», une toile abritant des toxicomanes, déplacé comme prévu à proximité de l’antenne de l’Espace de consommation sécurisé. Un revêtement provisoire sous la forme d’un pavage sera posé.

Le projet lauréat en vue de la transformation définitive de la place de la Riponne sera connu le 1er mars 2025. Le public pourra assister en direct aux délibérations du jury à l'aula du Palais de Rumine. Suivront le développement du projet, puis sa mise à l’enquête, pour un lancement des travaux finaux à l’horizon 2027-2028.

Préavis au Conseil communal

Dans les prochaines semaines, la Municipalité présentera par ailleurs un préavis au Conseil communal pour le financement d’une partie des travaux de renforcement de la dalle du parking. La part financée par la Ville concernera les travaux permettant de supporter une charge supplémentaire afin de pouvoir arboriser plus généreusement la place. Une plus grande liberté sera ainsi laissée aux concurrents du concours d’aménagement définitif de la place de la Riponne (MEP).