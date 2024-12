Une vue d'ensemble de l'ancienne propriété de ZEP, que la ville souhaite acquérir. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Alors que la vente de son domaine d'Aïre est au coeur d'une bataille politique en ville de Genève, Zep vient d'acheter une nouvelle propriété dans le canton. Le père de Titeuf a déboursé 8,73 millions de francs pour acquérir ce bien, situé à Bellevue au bord du Léman.

Nouvelle propriété, l'ancienne fait encore débat

Révélée samedi par la Tribune de Genève, l'information figure dans la Feuille d'avis officielle. Il y est mentionné que Philippe Chappuis, alias Zep, a acheté cette propriété à Bellevue sur un terrain de 1881 m2.

Pour mémoire, la Ville de Genève a décidé fin novembre d'acheter l'ancienne propriété du célèbre bédéiste, située à l'avenue d'Aïre dans le quartier des Charmilles. Le prix a été fixé à 21,5 millions pour le site, appelé la campagne Masset où Zep a vécu durant une quinzaine d'années.

La gauche et la droite ne sont pas d'accord

La gauche et le MCG ont soutenu cet achat qui, selon eux, permettra de créer un parc public et d'offrir un espace de verdure dans un quartier fortement densifié. À droite en revanche, le PLR, le Centre, l'UDC et les Vert'libéraux ont décidé de lancer un référendum populaire, critiquant un achat jugé précipité et coûteux.

Face à la menace du référendum, un collectif a été créé pour défendre le projet de transformer la campagne Masset, vaste domaine de 35'000 mètres carrés, en un lieu public. Ce collectif est composé de nombreux habitants du quartier ainsi que des défenseurs du patrimoine et de la nature.