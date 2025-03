Les cantons critiquent l'approche unilatérale du Conseil fédéral (archives). Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons jugent le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération «extrêmement insatisfaisant». Leur principale critique porte sur le fait que le Conseil fédéral ne les a pas impliqués dans les travaux préparatoires.

Les propositions du gouvernement s’écartent par ailleurs d’objectifs définis par la Confédération et les cantons, mettent en péril la capacité d’innovation de la Suisse, reportent les coûts sur les cantons et remettent en cause des décisions populaires récentes, souligne vendredi la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) dans un communiqué.

En outre, ces mesures contiennent des prescriptions ne laissant aucune marge de manoeuvre financière aux cantons. Elles portent également atteinte au mécanisme national de péréquation financière. Pour mémoire, les mesures d'économies proposées par le Conseil fédéral visent à alléger les finances fédérales de 2,7 milliards de francs en 2027 et de 3,6 milliards de francs en 2028