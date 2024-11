1/2 La police est intervenue dans un immeuble de la ville de St. Gall. Photo: Sandro Zulian

Marian Nadler et Sandro Zulian

Mercredi soir, un acte de violence a eu lieu dans le quartier de Neudorf, dans la ville de Saint-Gall. Deux personnes ont été grièvement blessées. «La police cantonale de Saint-Gall a ouvert une enquête en collaboration avec le ministère public», explique le porte-parole Hanspeter Krüsi lors d'un entretien sur place avec Blick.

L'appel d'urgence a été lancé peu avant 18h30, précise Hanspeter Krüsi. Les deux personnes grièvement blessées ont été transportées à l'hôpital, ajoute-t-il. «C'était très grave», explique Hanspeter Krüsi. «A l'hôpital, les étapes médicales en rigueur vont être engagées». Des spécialistes de la police judiciaire et du ministère public sont sur place, en plus d'un grand nombre d'ambulanciers, de la police cantonale et de la police municipale.

Développement suit