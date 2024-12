Une femme a été retrouvée inanimée ce mardi, chez elle à Renens. Elle n'a pas pu être sauvée. L’auteur présumé, son époux, a été interpellé sur les lieux et reconnait son implication. Les autorités évaluent «si les conditions d’un féminicide sont réunies».

Une femme a succombé dans son appartement de Renens. La police a reçu l'appel du mari, qui a plus tard avoué son implication. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Une Suissesse de 61 ans est décédée dans son appartement à Renens (VD), ce mardi 3 décembre. C'est son époux qui a appelé la police, le matin vers 7h15. Ce Suisse de 64 ans a été interpellé par les forces de l'ordre. «Lors de son audition», un peu plus tard dans la journée, «il a reconnu son implication dans le décès de son épouse».

Arrivés sur les lieux, les ambulanciers «sont intervenus rapidement, mais les tentatives de réanimation n’ont pas permis de sauver la victime», détaille la police cantonale vaudoise ce mercredi dans un communiqué.

Conditions du féminicide réunies?

Le procureur de service «a confié les investigations aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise et déposera une demande de mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contraintes». Une enquête pénale est en cours pour «faire toute la lumière sur les circonstances de cet événement et les causes du décès».

Le déroulement des faits et «les éventuelles motivations» de l'auteur présumé restent des questions en suspens. Il s'agit, pour les autorités, «d’établir si les conditions d’un féminicide sont réunies».