La ligne entre Genève et St-Gall concernée Trafic ferroviaire interrompu entre Olten (SO) et Zurich

Le trafic ferroviaire sur la ligne Olten-Zurich est interrompu mercredi matin entre Olten (SO) et Aarau en raison d'un dérangement à la ligne de contact, indiquent les CFF. Des retards, des suppressions et des déviations sont à prévoir.