1/5 Jeudi, la Banque nationale suisse (BNS) informera à nouveau sur la situation de la politique monétaire. Photo: Keystone

Jean-Claude Raemy

Jeudi, la Banque nationale suisse (BNS) annoncera son cap concernant les taux d'intérêt lors de son évaluation de la politique monétaire. Tous les observateurs ne voient que deux options: une légère baisse de 0,25 point de pourcentage à 0 %, ou une baisse significative de 50 points de base, jusqu'à des taux d'intérêt négatifs. Blick clarifie les questions les plus importantes avant cette décision.

Qu'est-ce qui justifie une légère baisse des taux d'intérêt?

Une baisse modérée de 25 points de base constituerait un signal prudent mais clair. Le franc suisse est fort, ce qui pèse sur les exportations. Cependant, une nouvelle baisse des taux d'intérêt affaiblirait quelque peu le franc et renforcerait ainsi l'économie. Actuellement, une légère croissance est attendue, mais celle-ci est associée à une forte incertitude liée à la situation politique mondiale. Lundi, les économistes fédéraux ont abaissé leurs prévisions de croissance économique pour cette année à 1,3 %. Cette légère baisse des taux d'intérêt enverrait le signal que la conjoncture est soutenue à titre préventif.

Quels sont les arguments en faveur d'une forte baisse des taux d'intérêt?

La BNS pourrait procéder à une baisse importante de ses taux d'intérêt, de 50 points de base, pour lutter contre la déflation. En mai, l'inflation suisse est tombée en territoire négatif, à -0,1 %. Une baisse de 50 points de base indiquerait que la BNS considère, au vu des évolutions récentes, que les risques pesant sur l'économie suisse sont plus élevés que ne le reflètent les chiffres bruts jusqu'à présent. Les prévisions sont également devenues plus pessimistes: le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) table sur une croissance de 1,2% pour 2026, soit 0,4 point de pourcentage de moins que l'enquête de mars.

Qu'attendent les marchés financiers?

Bloomberg a interrogé 22 institutions financières pour connaître leurs prévisions concernant la décision de la BNS. 19 d'entre elles anticipent une légère hausse des taux d'intérêt, qui se traduirait par des taux d'intérêt à 0% pour la première fois – ni négatifs ni positifs. Seuls trois analystes anticipent une forte baisse des taux d'intérêt, en territoire négatif.

Une enquête menée par «Cash» auprès de cinq analystes suisses dresse un tableau mitigé. On s'attend généralement à ce que les taux d'intérêt négatifs soient instaurés. Pour certains, en juin, pour d'autres, en septembre. Ou même plus tard. Mais tous s'accordent à dire que les taux d'intérêt négatifs arriveront.

Que signifieraient des taux d'intérêt négatifs?

Les taux d'intérêt négatifs ont plusieurs conséquences pour l'économie suisse. Selon UBS, s'ils ne devraient pas entraîner de dévaluation du franc, ils pourraient freiner la tendance à l'appréciation. De plus, les taux d'intérêt des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises pourraient chuter à des niveaux bas, ce qui stimulerait la consommation. Les actions et les prix de l'immobilier suisses pourraient bénéficier de taux d'intérêt négatifs, tandis que les banques pourraient voir leurs bénéfices se contracter, ce qui entraînerait une hausse des frais pour les clients.

Les épargnants ne percevraient en outre plus d'intérêts sur leurs dépôts. Pour les propriétaires immobilier, des taux d'intérêt négatifs signifieraient que les taux hypothécaires variables à court terme deviendraient encore plus avantageux. Selon une nouvelle estimation de Moneypark, cela offre aux emprunteurs hypothécaires une nouvelle opportunité de bénéficier de taux d'intérêt bas à long terme.