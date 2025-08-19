DE
La cagnotte est tombée ce mardi
Un chanceux remporte 235,7 millions à l’Euro Millions

Un joueur a décroché le jackpot lors du tirage de mardi. C'est en France que le bulletin gagnant a été validé.
Une personne en France a décroché mardi la cagnotte de 235,7 millions de francs à l'Euro Millions (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
Une personne en France a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 235,7 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 24, 31, 34, 41 et 43 et les étoiles 6 et 8.

Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.


