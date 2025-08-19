Un chanceux remporte 235,7 millions à l’Euro Millions

Une personne en France a décroché mardi la cagnotte de 235,7 millions de francs à l'Euro Millions (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse
Une personne en France a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 235,7 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 24, 31, 34, 41 et 43 et les étoiles 6 et 8.
Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole