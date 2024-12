1/5 La Banque cantonale du Valais est tombée dans le panneau d'une arnaque montée par une Danoise. Photo: Keystone

Michael Hotz et BliKI

C'est une histoire peu glorieuse pour la Banque Cantonale du Valais (BCVs): Une Danoise a réussi à obtenir frauduleusement un crédit de plusieurs millions auprès de la BCVs. Pour ce faire, la femme, fortement endettée et travaillant dans le canton de Bâle-Ville, a utilisé une astuce relativement simple. Elle a changé son nom en «Danemark», puis s'est vendu son appartement à Verbier (VS).

Elle a ainsi réussi à tromper un notaire et la Banque cantonale entre 2012 et 2014 – et à obtenir un prêt hypothécaire de 1,5 million de francs de la BCVs. Grâce à cette tromperie, la ressortissante danoise a pu conserver son bien immobilier tout en réglant ses dettes auprès de la Raiffeisen.

Le tribunal attribue une part de responsabilité à la Banque cantonale

La Banque cantonale du Valais n'a réagi que 18 mois plus tard – et a porté plainte contre la Danoise et le notaire. Récemment, le tribunal de district de Martigny (VS) a traité l'affaire. Il a condamné la Danoise pour faux dans les titres, mais l'a acquittée de l'accusation d'escroquerie. Le notaire impliqué a été acquitté. Le jugement comporte un certain caractère explosif. Dans la lettre de 100 pages, le tribunal critique clairement la BCVs, comme le rapporte «Le Matin Dimanche» dans une enquête. La Banque porte donc une «part de responsabilité».

La Danoise a présenté de faux justificatifs de salaire qui auraient pu être facilement vérifiés, a estimé le juge. Le responsable des crédits de la BCVs a admis n'avoir visité que le site Internet de la prétendue entreprise, sans en vérifier l'existence. Pour l'octroi du crédit, la Banque Cantonale s'est également écartée des directives internes. En effet, malgré une évaluation immobilière de seulement 1,29 million de francs, la BCVs a accordé un prêt de 1,58 million de francs à la Danoise. Le tribunal suppose que la perspective d'une cliente fortunée a pu éblouir la banque.

La BCVs et le Ministère public font suivre l'affaire

La BCVs souligne qu'il s'agit d'une «ancienne affaire» datant de 2013. Le reportage du «Matin Dimanche» représente une vision partielle de la situation, précise la Banque au «Walliser Bote».

Elle ajoute: «Comme il s'agit d'une affaire en cours, nous réservons nos arguments juridiques pour la suite de la procédure.» Il est donc clair que la Banque Cantonale du Valais a fait appel de la décision de première instance. Le Ministère public poursuit lui aussi l'affaire.