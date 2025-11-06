Le Conseil Européen de la Recherche octroie 684 millions d'euros à 66 projets interdisciplinaires. Douze bourses Synergy bénéficieront en partie à des chercheurs suisses, avec une moyenne de 10,3 millions d'euros par projet.

L’Europe investit massivement dans la recherche, la Suisse en profite

Près de 70 projets vont être soutenus financièrement par le Conseil de la Recherche (ECR). (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil Européen de la Recherche (ECR) apporte son soutien à 66 projets interdisciplinaires pour un montant total de 684 millions d'euros. Douze bourses du programme Synergy, appelées «ERC Synergy Grants», bénéficieront en partie à des travaux menés par des chercheurs basés en Suisse.

Chaque projet recevra, en moyenne, une aide financière de 10,3 millions d'euros, a fait savoir jeudi l'ECR. Ces bourses sont attribuées dans le cadre d'Horizon Europe, un programme de l'Union européenne (UE) en faveur de la recherche et de l'innovation.

Des projets suisses soutenus

Cette manne va profiter à quatre personnes de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), à deux scientifiques de l'Université de Berne, à deux chercheurs de l'Ecole polytechnique de Zurich (ETH Zurich), à une personne de l'Université de Bâle, à un scientifique du CERN, à une personne de l'Université de Fribourg (Unifr), à une personne de l'Université de Zurich (UZH) et enfin à une personne du Botnar Institute of Immune Engineering, à Bâle.

Les «ERC Synergy Grants» aident de petits groupes de recherche, composés de deux à quatre personnes, à s'attaquer à des questions et des problèmes complexes qui ne pourraient pas être résolus par une personne seule. 712 demandes d'aide ont été adressées à l'ERC. Un peu moins d'un projet sur dix a été accepté.