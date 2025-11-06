Le Conseil Européen de la Recherche (ECR) apporte son soutien à 66 projets interdisciplinaires pour un montant total de 684 millions d'euros. Douze bourses du programme Synergy, appelées «ERC Synergy Grants», bénéficieront en partie à des travaux menés par des chercheurs basés en Suisse.
Chaque projet recevra, en moyenne, une aide financière de 10,3 millions d'euros, a fait savoir jeudi l'ECR. Ces bourses sont attribuées dans le cadre d'Horizon Europe, un programme de l'Union européenne (UE) en faveur de la recherche et de l'innovation.
Des projets suisses soutenus
Cette manne va profiter à quatre personnes de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), à deux scientifiques de l'Université de Berne, à deux chercheurs de l'Ecole polytechnique de Zurich (ETH Zurich), à une personne de l'Université de Bâle, à un scientifique du CERN, à une personne de l'Université de Fribourg (Unifr), à une personne de l'Université de Zurich (UZH) et enfin à une personne du Botnar Institute of Immune Engineering, à Bâle.
Les «ERC Synergy Grants» aident de petits groupes de recherche, composés de deux à quatre personnes, à s'attaquer à des questions et des problèmes complexes qui ne pourraient pas être résolus par une personne seule. 712 demandes d'aide ont été adressées à l'ERC. Un peu moins d'un projet sur dix a été accepté.