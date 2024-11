La tribu avait des doutes sur les tricheries culinaires de Gustin. Photo: TF1

Une stratégie qui n’a pas vraiment porté ses fruits… Dans l’épisode de «Koh Lanta: La Tribu maudite» diffusé sur TF1 le mardi 12 novembre, les aventuriers ont reçu un paquet supplémentaire de riz. Un coup dur pour le candidat vaudois Gustin, qui, anticipant son élimination annoncée, avait mangé tout le riz de son équipe pour se venger. Comme le rapporte le Huffington Post, ce stratagème a échoué.

Gustin a lui-même révélé cette tricherie sur son compte Instagram après sa sortie de l’émission. «Je ne sais pas si vous avez capté, mais le jour où je me suis fait éliminer, on n’avait plus de riz! J’avais calculé exactement. Je savais que j’allais me faire éliminer, et du coup on a tout graille juste avant que je parte», a-t-il avoué en riant. Le Vaudois a également plaisanté sur la situation: «C’était très drôle. Je les ai laissés un peu dans la merde. Que vont-ils devenir? Ils n’ont plus de cuisine, plus de riz.»

Il ne regrette rien

Cependant, les gagnants de l’épreuve de confort ont eu la chance de séjourner chez une famille cultivant du riz, qui leur a donné un sac de 500 grammes pour les aider à continuer l’aventure. Gustin, de son côté, s’est souvent plaint du manque de nourriture sur le camp, ce qui a provoqué des tensions avec les femmes de l’équipe. Après son élimination, il a remercié les aventuriers de l’avoir sorti du jeu, car il pouvait enfin remanger à sa faim.

Ses coéquipiers ont exprimé leurs ressentiments après le conseil. «T’as vu qu’il se faisait des gamelles deux fois plus grosses que tout le monde?», a remarqué Cécile. «Il mettait dans l’assiette et il aplatissait à fond, puis il remettait par-dessus», a ajouté Charlotte. Thibault, un de ses alliés, a refusé de croire à ce comportement égoïste. «Apparemment, il trichait un peu sur la nourriture. Moi je ne m’en suis pas aperçu. Les filles et Jacques parlent un peu trop parfois», a-t-il déclaré. À la fin de l’épisode, un internaute a demandé à Gustin s’il regrettait son comportement. Le Suisse a répondu avec humour: «Elles m’ont laissé mourir de faim, jamais je changerai d’avis.»