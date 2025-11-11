DE
FR

Rencontre insolite
Un léopard s’invite à l’ambassade de Suisse au Népal

Le site de l'ambassade de Suisse à Katmandou, au Népal, a connu une visite surprise. Un léopard de 4 ans y a été récupéré lors d'une opération de sauvetage menée conjointement par le National Trust for Nature Conservation, la police népalaise et le service des forêts.
Publié: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
Le léopard s'était caché dans une ruelle étroite sur le site de l'ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. (Image d'archive)
Photo: NARENDRA SHRESTHA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Visite inattendue à l’ambassade de Suisse à Katmandou: un léopard de quatre ans s’y est aventuré avant d’être capturé lors d’une opération de sauvetage. L’intervention, menée conjointement par le National Trust for Nature Conservation, la police népalaise et le service des forêts, s’est déroulée sans incident.

On ne sait pas encore d'où venait le félin et comment il est arrivé à l'ambassade, mais il est probable qu'il soit venu du corridor de la rivière Nakkhu, situé à proximité, et qu'il ait cherché refuge contre l'activité humaine sur le terrain de l'ambassade, explique Gobinda Prasad Pokharel, responsable de la protection de la nature au National Trust for Nature Conservation, aux médias locaux. SRF a rapporté l'information mardi.

Le léopard s'était caché dans une ruelle étroite sur le site de l'ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. L'ambassadrice suisse Danielle Meuwly a remercié les forces d'intervention sur la plateforme X: «Grâce à votre engagement, cette opération de sauvetage a pu être menée à bien».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus