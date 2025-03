Une cinquantaine d’organisations de jeunesse dénoncent les coupes budgétaires de la Confédération. Dans une lettre ouverte, elles accusent le Conseil fédéral d’un manque de consultation et s’inquiètent pour le sport, la mobilité et les activités extrascolaires.

Les coupes budgétaires de la Confédération passent mal pour une cinquantaine d'organisations de jeunesse. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Une cinquantaine d'organisations de jeunesse s'opposent aux réductions budgétaires de la Confédération. Dans une lettre ouverte lancée lors de l'assemblée des délégués du Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), elles reprochent au Conseil fédéral un déficit démocratique dans la consultation sur ces mesures d'économies.

Parmi les coupes prévues figurent la suppression des subventions pour les activités de jeunesse extrascolaires, la réduction de l'encouragement du sport ainsi que des réductions pour la mobilité internationale des jeunes, critique le CSAJ samedi.

Et la jeunesse?

Ces mesures mettent en péril des programmes essentiels et empêchent les jeunes d'accéder à des opportunités de formation et de participation importantes. Les organisations de jeunesse jouent un rôle central dans l'éducation, l'intégration et la participation politique des jeunes. Une réduction de leur soutien financier sape une politique de la jeunesse efficace et met en péril les efforts de longue date en faveur d'une société inclusive, estime le CSAJ.

Environ 40% des mesures d'économies contenues dans le paquet d'allègement budgétaire de la Confédération ne sont pas soumises à consultation, dont celles dans le domaine de la jeunesse, déplorent les associations. Le gouvernement doit revoir ses mesures et tenir compte non seulement de la politique financière, mais aussi de la politique sociale.