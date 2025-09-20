Les jeunes PLR veulent freiner «l'administration excessive»

Les Jeunes PLR suisses veulent mettre un frein à la croissance «excessive» de l'administration. Ils ont décidé samedi de lancer une initiative pour lier la croissance des dépenses du personnel de la Confédération à l’évolution du salaire médian de la population.

L'initiative dénonce la croissance «excessive» de l'administration fédérale. (Image d'llustration) Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

Les Jeunes PLR s'attaquent à la bureaucratie. L'appareil étatique croît «dans ses dépenses, ses effectifs, sa densité réglementaire», dénoncent les Jeunes Libéraux-Radicaux dans un communiqué publié à l'issue de leur congrès extraordinaire tenu à Berne. Selon eux, cette croissance excessive menace «des facteurs de réussite centraux du modèle suisse».

Avec son initiative, le mouvement de jeunes du parti entend rétablir l'équilibre entre l'Etat et la population productive. Le domaine des écoles polytechniques fédérales serait exclu de ce mécanisme, «en raison de son rôle essentiel pour le succès de la Suisse».

EPF exceptées

Avec son initiative, le mouvement de jeunes du parti entend rétablir l'équilibre entre l'Etat et la population productive. Il prend en exemple le frein à l'endettement, qui garantit l'équilibre entre les recettes et les dépenses du budget fédéral.

Le projet concerne les dépenses de personnel de l'administration fédérale centrale et décentralisée, y compris les prestataires externes tels que les consultants. Le domaine des écoles polytechniques fédérales serait exclu de ce mécanisme, «en raison de son rôle essentiel pour le succès de la Suisse», selon le communiqué.

Par ses salaires élevés et ses effectifs toujours plus importants, l'Etat attire des spécialistes hors du secteur privé, ce qui aggrave la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et affaiblit la création de valeur de notre pays

Concentrer l'action de l'Etat

Pour la vice-présidente des Jeunes PLR, Pauline Blanc, cette initiative forcerait l'administration fédérale, et donc la politique, à «se concentrer sur les missions essentielles de l'Etat et ne pas accroître la bureaucratie et la réglementation».

»Elle créerait aussi une incitation à améliorer l'efficacité de l'administration et à moderniser ses structures, d'autant plus que l'effectif de la Confédération devrait déjà diminuer grâce aux effets d'échelle et à la numérisation», ajoute la Lausannoise.

Les Jeunes Libéraux-Radicaux vont maintenant soumettre leur projet d'initiative à la Chancellerie fédérale. La récolte des signatures doit débuter au premier trimestre 2026.