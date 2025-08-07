L'UDC de Bâle-Campagne lance une initiative pour interdire l'écriture inclusive dans les écoles cantonales. Avec 1705 signatures recueillies, le parti exige une langue «claire et compréhensible» et s'oppose à ce qu'il considère comme des «expérimentations idéologiques».

Pour le député Peter Riebli, l'écriture inclusive est un «endoctrinement». Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC de Bâle-Campagne veut bannir l'écriture inclusive dans les écoles du canton. Elle a déposé jeudi une initiative exigeant l'interdiction de «signes spéciaux à l'intérieur des mots».

«L'école n'est pas un lieu pour les expérimentations idéologiques», affirme la présidente du comité d'initiative Sarah Regez, membre de la direction des Jeunes UDC Suisse, citée dans un communiqué. Le président de l'UDC cantonale, le député Peter Riebli, va plus loin et parle d'«endoctrinement».

Pas une première pour l'UDC

L'initiative a recueilli 1705 signatures, a écrit le canton sur Facebook, alors qu'il en fallait 1500. Elle exige qu'une langue «claire, compréhensible et lisible» soit utilisée dans les écoles. Elle demande aussi que la formulation «les écolières et les écoliers» ou seulement le masculin générique «les écoliers» soit utilisé comme standard.

Ce n'est pas la première fois que l'UDC s'attaque à l'écriture inclusive. En novembre, les électeurs de la ville de Zurich avaient rejeté à 57% une initiative du parti visant à interdire l'emploi de l'astérisque, signe typographique utilisé pour s'adresser aux personnes non binaires ou trans. Soit l'équivalent du point médian ou du trait d'union employé dans l'espace francophone.