Vers une meilleure planification hospitalière intercantonale

Une telle planification permettrait de contenir l’offre hospitalière résidentielle actuellement excédentaire. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Une planification intercantonale de l’approvisionnement en soins hospitaliers est pratiquement inexistante à ce jour. Une telle planification ainsi qu’une attribution commune concertée des mandats de prestations (liste des hôpitaux) permettraient de contenir l’offre hospitalière résidentielle, actuellement excédentaire, et donc de réduire sensiblement les coûts, tout en améliorant grandement la qualité.

Afin d’éviter que les cantons n’accordent des mandats de prestations au-delà des besoins et créent ainsi des surcapacités régionales, il convient de compléter les critères de planification par des critères relatifs à la nécessité du besoin, a expliqué Esther Friedli (USC/SG) au nom de la commission.

Le Conseil fédéral reconnaît qu'un potentiel d'optimisation existe et pourrait être mieux exploité, a indiqué la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. De nouveaux critères de planification ont été mis en place et les cantons doivent mieux coordonner leurs prestations au niveau suprarégional. Le processus est complexe et ne peut pas être mis en oeuvre du jour au lendemain. Différents travaux sont en cours et la motion anticiperait des observations et résultats, a-t-elle avancé en vain. Le National doit se prononcer.