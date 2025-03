L'or atteint un nouveau record, frôlant les 3000 dollars l'once, suite aux menaces de Trump d'imposer des droits de douane sur les alcools européens. Cette hausse reflète l'incertitude commerciale et géopolitique, poussant les investisseurs vers cette valeur refuge.

Les nouvelles menaces douanières de Trump poussent l'or à un nouveau record. (archive) Photo: Matthias Schrader

ATS Agence télégraphique suisse

L'or a atteint un nouveau record, à un souffle des 3000 dollars, après la menace de Donald Trump de surtaxer les importations de produits alcoolisés européens. Vers 16h20, l'once du métal jaune atteignait les 2974 dollars, dépassant son record de fin février. Nouvel acte en date dans la guerre commerciale menée par les Etats-Unis, le président américain a menacé jeudi la France et l'Union européenne d'imposer des droits de douane à 200% sur leurs champagnes, vins et autres alcools si les nouveaux tarifs douaniers de l'UE de 50% à venir sur le whisky américain ne sont pas retirés.

En conséquence, «le prix de l'or augmente alors que les discussions sur les droits de douane réduisent l'appétit pour le risque» et poussent les investisseurs «vers le métal précieux considéré comme une valeur refuge», explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, interrogé par l'AFP. L'Union européenne (UE), la Chine et le Canada ont par ailleurs annoncé des mesures de rétorsion pour répondre aux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés par Donald Trump, entrés en vigueur mercredi.

Le métal bénéficie aussi d'un contexte géopolitique incertain. Le Kremlin a critiqué jeudi l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, estimant que cela constituerait «un répit» pour l'armée ukrainienne, en difficulté sur le front, au moment où une délégation américaine doit présenter à Moscou le plan poussé par M. Trump.