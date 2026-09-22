En 2027, les contribuables suisses bénéficieront d'une légère baisse d'impôts. Le DFF adapte barèmes et déductions fiscales pour compenser un renchérissement de 0,47%, annoncé mardi à Berne.

Les impôts fédéraux vont baisser en 2027... pour une mauvaise raison

Les impôts fédéraux vont baisser en 2027... pour une mauvaise raison

ATS Agence télégraphique suisse

Les contribuables paieront un peu moins d'impôts fédéraux directs en 2027. Le Département fédéral des finances (DFF) a décidé d'adapter les barèmes et les déductions pour compenser le renchérissement, a-t-il annoncé mardi.

Le renchérissement s'est élevé à 0,47% depuis la dernière compensation, selon les calculs du DFF. Les modifications entreront en vigueur en 2027 et devront être prises en compte dans les déclarations d'impôt remises en 2028.

Concrètement, la déduction pour les frais de garde d'enfants par des tiers passera à 25'900 francs, soit 100 francs de plus. Celle pour la formation professionnelle augmentera également de 100 francs pour atteindre 13'100 francs.

Barèmes modifiés

L'ajustement est prévu par la loi. Il permet d'éviter que les contribuables dont le pouvoir d'achat n'a pas changé doivent supporter une charge fiscale plus élevée, précise le communiqué.

Pour les couples mariés, l'imposition débutera dès 29'900 francs de revenu, contre 29'700 actuellement. Le taux maximal s'appliquera à partir d'un revenu imposable de 946'000 francs, contre 941'000 francs actuellement. Les barèmes de l'impôt à la source seront aussi modifiés.

Rien ne change, en revanche, pour les déductions sur les frais professionnels, étant donné que les montants arrondis restent identiques.