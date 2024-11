Les producteurs suisses d'acier et d'aluminium devraient profiter de prix de l'électricité plus avantageux. La commission de l'énergie du Conseil national a décidé d'exonérer de certaines taxes les entreprises d'importance stratégique.

Des prix d'électricité plus bas pour les entreprises d'acier et d'alu

Une commission du National veut soulager financièrement les grandes entreprises d'acier et d'aluminium via des prix de l'électricité réduits (archives). Photo: CHRISTIAN BEUTLER

ATS Agence télégraphique suisse

Les entreprises suisses d'importance stratégique dans la production d'acier et d'aluminium doivent bénéficier de prix de l'électricité plus bas. La commission de l'énergie du National a décidé, par 13 voix contre 11 et 1 abstention, de les exonérer de certaines taxes. Ces entreprises, avec leurs capacités de recyclage, revêtent une importance capitale pour l'économie circulaire en Suisse, indique mardi la commission dans un communiqué. Elles permettent de produire, avec une faible empreinte écologique, des matières premières pour des secteurs essentiels dans le pays.

Elles doivent donc être exonérées pendant quatre ans d'une partie des taxes perçues pour l'utilisation du réseau électrique. Cette exonération échelonnée dans le temps est toutefois soumise à certaines conditions, comme maintenir le site de production en Suisse, procéder à des investissements durables ou renoncer à verser des dividendes. La décision a été prise dans le cadre d'un projet visant à créer une réserve d'électricité. Ce projet a été approuvé par 21 voix contre 0 et 3 abstentions.