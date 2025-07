Ces hommes font du bruit.

ATS Agence télégraphique suisse

Scène pour le moins surprenante dans le massif du Wildhorn, dans l’Oberland bernois: selon la radio SRF, alors qu’il randonnait au-dessus de l’Iffigenalp, un groupe d’environ 25 hommes a été contrôlé samedi par la police cantonale bernoise, vêtus d’anciens uniformes de la Wehrmacht, les forces armées allemandes sous le régime nazi. D’après Deborah Zaugg, porte-parole de la police cantonale, la police avait déjà été alertée la veille par des témoins.

«Le groupe était composé d’environ 25 personnes, originaires de divers pays d’Europe ainsi que des Etats-Unis», a-t-elle précisé dans l’émission Heute Morgen de la SRF.

Le port de symboles nazis n'est pas interdit en Suisse

Lors du contrôle, les policiers ont sommé les participants de retirer leurs vestes arborant des symboles nazis afin d’éviter d’éventuels conflits avec d’autres personnes croisées en chemin. Aucune poursuite pénale n’a été engagée: en l’état actuel, le port de tels symboles n’est pas encore interdit en Suisse. Les identités des participants ont toutefois été relevées.

Interdiction en discussion

Une majorité de partis, de cantons et d'associations souhaite interdire l'utilisation et la diffusion de symboles nazis en public. La consultation correspondante sur une loi spéciale du Conseil fédéral s'est achevée au printemps de cette année. Toute personne qui enfreindrait cette loi à l'avenir devrait être punie d'une amende d'ordre de 200 francs.

Le Conseil fédéral veut interdire non seulement la croix gammée, le salut hitlérien et les runes SS, mais aussi les codes numériques tels que «18» et «88», qui pourraient être lus comme «Adolf Hitler» ou «Heil Hitler». C'est le contexte qui doit décider quand de tels symboles sont punissables.