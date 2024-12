Une erreur de billetterie a conduit à une surémission de 7500 billets pour le festival du Gurten à Berne. Malgré cette affluence inattendue, les organisateurs et les autorités affirment que la sécurité n'a pas été compromise.

En principe, le festival du Gurten accueille un maximum de 25'000 personnes par soirée. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le festival du Gurten à Berne a émis pour une journée plusieurs milliers de billets en trop par erreur. Une saisie erronée dans le système de réservation est à l'origine du problème.

7500 billets supplémentaires

En principe, le festival du Gurten accueille un maximum de 25'000 personnes par soirée, réparties approximativement entre 21'500 visiteurs et 3500 bénévoles, a indiqué une porte-parole du festival à Keystone-ATS, revenant sur une information parue samedi dans le Bund et la Berner Zeitung.

Vendredi 19 juillet, le soir où Patent Ochsner devait jouer notamment, 7500 billets ont été émis en trop. Selon les organisateurs, 90% des billets supplémentaires étaient des billets gratuits pour des entreprises partenaires, qui avaient été attribués par erreur pour le vendredi au lieu du mercredi ou du jeudi.

Pas d'inquiétude

Lorsque les organisateurs se sont aperçus de l'erreur onze jours avant le festival, ils ont averti les autorités. La préfecture compétente de Berne-Mittelland et la commune de Köniz, sur le territoire de laquelle se déroule l'open air, ont décidé d'accepter cette affluence supplémentaire. «La sécurité était garantie», a déclaré la présidente de la commune de Köniz, Tanja Bauer à Keystone-ATS.

Les organisateurs soulignent que la sécurité a été garantie parce que les mesures de sécurité ont été conçues depuis des années en fonction d'un taux d'occupation plus élevé. De plus, certaines zones ont été agrandies et des sorties de secours supplémentaires ont été aménagées.