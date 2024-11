1/5 La marque préférée de SUV en Suisse est Audi.

Solène Monney

Les SUV ont plus que jamais la cote en Suisse: ces véhicules tout-terrains de loisir représentent plus des 56% des nouvelles immatriculations en 2023, selon un rapport de Comparis paru jeudi 21 novembre. Un record historique, alors qu'ils représentaient moins de 17% des ventes en 2010.

Les achats de SUV n'ont fait qu'augmenter au cours des dernières années. Adi Kolecic, expert mobilité chez Comparis, explique cet engouement par le fait que «les automobilistes accordent une grande importance à la spaciosité de l’habitacle et à la surélévation de l’assise». Et il semble que les Suisses apprécient particulièrement le confort des voitures allemandes. Mais attention, cet emballement «ne présente pas que des avantages, en particulier dans les zones urbaines», alerte le spécialiste.

Qu'est-ce qu'un SUV Les SUV (Sport Utility Vehicle) se caractérisent par une garde au sol surélevée. Comme les véhicules tout-terrain, ils sont conçus pour une utilisation hors route. Mais contrairement à ces derniers, ils ne doivent pas nécessairement avoir une garde au sol prédéfinie ni d’aptitude en pente. Une transmission intégrale n’est pas non plus indispensable. Ils sont donc classés dans la catégorie voitures de tourisme normales. Les SUV (Sport Utility Vehicle) se caractérisent par une garde au sol surélevée. Comme les véhicules tout-terrain, ils sont conçus pour une utilisation hors route. Mais contrairement à ces derniers, ils ne doivent pas nécessairement avoir une garde au sol prédéfinie ni d’aptitude en pente. Une transmission intégrale n’est pas non plus indispensable. Ils sont donc classés dans la catégorie voitures de tourisme normales. plus

Audi sur le haut du podium

La marque de SUV préférée des Suisses est Audi. Skoda talonne la marque allemande, suivie d'un cheveu par BMW. Le constructeur tchèque a su se faire sa place au sein du marché suisse, grâce notamment à ses modèles Karoq et Enyaq. Ce dernier se trouve d'ailleurs sur la deuxième marche des voitures les plus vendues en 2023. Et c'est la Tesla Y, aussi électrique, qui arrive en tête.

Rien d'étonnant pour l'expert mobilité: «Dans la plupart des cas, les conductrices et conducteurs de véhicules électriques optent pour un SUV. Dans le segment des voitures électriques, on ne trouve presque pas de petites citadines ni de modèles compacts ayant une autonomie élevée.»

Aussi des inconvénients

Les SUV ne sont pas non plus la solution magique. Ils présentent également des inconvénients. Comparis souligne que comparés aux voitures conventionnelles, les SUV prennent plus de place et sont plus lourds. Ils consomment également plus de carburant et endommagent davantage les routes, ce qui fait grimper les frais liés aux réparations.

Et ce n'est pas fini: le stationnement devient de plus en plus problématique dans les grandes villes. C'est pourquoi Paris a d'ores et déjà introduit des frais de parking majorés pour les SUV. En Suisse, Bâle et Zurich songent à emboîter le pas à la capitale française.

Et pour que la boucle soit bouclée, ces véhicules sont plus dangereux pour les autres usagers de la route à cause de leurs poids et du type de châssis. Finalement, le train semble ne pas être une si mauvaise option. Il est encore temps de faire marche-arrière.