Sur le Säntis, des Benjamin Franklin des temps modernes

Un éclair capturé à l'aide d'un laser. Une première mondiale au Säntis. Photo: DR

ATS Agence télégraphique suisse

Il y a deux ans, des chercheurs suisses ont capturé pour la première fois un éclair au laser sur le Säntis, en Suisse orientale. Cette technologie est toujours considérée comme prometteuse, mais elle n'est pas encore utilisée.

Les paratonnerres existent depuis près de 300 ans. La technique de défense contre la foudre inventée par Benjamin Franklin - une tige métallique mise à la terre - est toujours utilisée. Mais comme elle a une portée très limitée, le groupe de recherche dirigé par Jean-Pierre Wolf de l'Université de Genève a voulu moderniser la méthode.

Après environ 20 ans de travail, le chercheur a enregistré un succès sur le Säntis: à l'aide d'un superlaser dirigé vers le ciel, lui et son équipe ont capté un éclair. Environ 400 fois par an, la foudre frappe le pylône émetteur du Säntis, dont le taux d'impact est l'un des plus élevés de Suisse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Malgré leurs progrès, les développements actuels dans le contrôle de la foudre par laser ne sont que le début d'un nouveau champ de recherche prometteur, écrivent toutefois les chercheurs réunis autour de Jean-Pierre Wolf dans une étude publiée récemment dans la revue spécialisée «Reports on Progress in Physics», dans laquelle ils font le point sur l'état actuel des connaissances.

Les développements récents ont relancé les efforts pour utiliser les lasers comme moyen potentiel de défense contre la foudre. Des recherches supplémentaires sont cependant encore nécessaires avant que les superlasers ne soient effectivement utilisés à cette fin.