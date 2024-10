Une enquête sur plusieurs vols élucidée dans le canton de Fribourg

Quatre hommes ont été appréhendés à Châtel-St-Denis le 22 octobre dernier. Ils ont été confondus pour des vols de porte-monnaie et vols à l’étalage. L’enquête se poursuit.

Les quatre suspects ont été arrêtés dans le sud du canton. Photo: KEYSTONE

Marc Strüby

Le 22 octobre, la Police cantonale fribourgeoise a interpellé à Châtel-St-Denis les occupants d’une voiture immatriculée en France, suspectés d'avoir commis plusieurs vols. Quatre hommes roumains, âgés de 44 à 63 ans, ont été arrêtés. Après des interrogatoires avec un traducteur, ils ont reconnu divers délits.

Les investigations ont révélé leur implication dans trois vols de porte-monnaie à Fribourg, Bulle et Villars-sur-Glâne, ciblant principalement des personnes âgées. Les suspects ont aussi commis deux vols à l'étalage à Matran, dérobant pour plus de mille francs de lames de rasoir. Trois des suspects ont été relâchés et le quatrième incarcéré.