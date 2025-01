Fin mai 2021, Florent M.* se rend au volant de sa Ferrari bleue de Dietikon (ZH) à Spreitenbach (AG) et se crashe. Jusqu'au bout, le Kosovar se défend contre une expulsion et va jusqu'au Tribunal fédéral. Sans succès.

1/6 Voici à quoi ressemblait le bolide de Florent M. avant le crash. Photo: zvg

Qendresa Llugiqi

C'est un samedi de la fin du mois de mai 2021, peu avant 19 heures, que Florent M.*, âgé de 26 ans aujourd'hui, monte dans sa Ferrari bleue. Le jeune homme accélère, le bolide hurle. Il roule sur la route de Dietikon (ZH) en direction de Spreitenbach (AG). Mais il suffit d'un seul virage pour que tout dérape. Le Kosovar roule trop vite, il sort de la route avec sa voiture de luxe et percute un mur!

Florent M. n'est pas blessé. Son bolide n'est plus qu'un tas de ferraille. Les images montrent que c'est surtout l'arrière qui a été touché. «En raison de l'accident, la route a dû être fermée pendant environ deux heures», constate la police cantonale zurichoise à l'époque.

Combat au tribunal

Les investigations de Blick montrent que l'accident a eu des conséquences amères pour Florent M., qui a été expulsé vers le Kosovo! Pendant plus de trois ans, il s'est battu pour obtenir le droit de rester en Suisse – sans succès. Environ un an après le crash, le tribunal de district de Dietikon l'a reconnu coupable d'infraction grave qualifiée au code de la route et l'a condamné à 43 mois de prison. Le tribunal de district a d'abord renoncé à son expulsion. Selon les documents, Florent M. roulait à au moins 100 km/h au lieu de 60 km/h et a laissé une trace de dérapage d'environ 170 mètres. En présence de son avocat, il a reconnu qu'il roulait même à 120 km/h. C'est également ce qui ressort des documents du tribunal.

Mais ni Florent M. ni le ministère public zurichois n'ont été satisfaits de ce jugement. Tous deux ont fait appel. En juillet 2023, la Cour suprême de Zurich a reconnu la culpabilité mais elle est allée un peu plus loin dans son jugement: elle a prononcé une expulsion de six ans sur la base de la loi sur les chauffards.

Florent M. a eu beau porter l'affaire devant le Tribunal fédéral, il a perdu. Dans son jugement du 7 octobre 2024, la plus haute juridiction de Suisse confirme l'expulsion. Le TF retient notamment que «l'intérêt public à l'expulsion est déterminant dans le cas présent». En d'autres termes: le tribunal considère Florent M. comme un danger.

Il ressort également des documents du tribunal – contrairement au rapport de police – que peu avant l'accident, le conducteur de la Ferrari et le conducteur d'une «voiture de tourisme puissante» – probablement une BMW – se seraient brièvement affrontés. Les conducteurs se sont mutuellement refusé la priorité en se mettant en file indienne.

«Un jugement «injuste

Florent M. admet que la Ferrari lui appartenait. Au moment de l'accident, il tenait un garage avec un collègue. Le Zurichois trouve le jugement «injuste». «C'est une décision dure. J'étais tout simplement sans voix!»

L'office des migrations l'aurait déjà contacté: «Les autorités m'ont donné un mois pour quitter la Suisse. Je n'ai pas obtenu un seul jour de répit pour préparer mon avenir au Kosovo. Je suis retourné au Kosovo fin novembre. Jusqu'à peu, j'ai passé près de trois ans en détention».

Florent M. ne veut pas s'étendre sur sa situation au Kosovo. «Je regrette tous mes actes, à commencer par la conduite en état d'ivresse», a-t-il déclaré. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en plus du délit de chauffard, il a d'autres antécédents, comme des infractions au code de la route et une tentative de coups et blessures graves – tous proches dans le temps. «J'ai traversé une phase difficile. Vu de l'extérieur, je représentais probablement déjà un danger», explique-t-il pensif.

Retour en Suisse

Le Tribunal fédéral précise que Florent M. aurait déjà dû quitter le pays après avoir été reconnu coupable de lésions corporelles. Cependant, en raison de sa situation personnelle, l’expulsion n’a pas été prononcée. Mais son délit de grande vitesse a scellé son sort: le Tribunal fédéral a conclu à un risque de récidive chez ce citoyen kosovar.

Florent M., qui est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans et dont la famille vit toujours à Dietikon, s'explique: «Je ne sais pas comment je vais faire pour passer les six années ici au Kosovo. Je vais cependant utiliser ce temps à bon escient, devenir plus calme. Mon objectif est de revenir en Suisse – dans mon pays d'origine.»

* Nom modifié