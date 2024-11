1/4 Manuel C. est le fondateur et le leader du mouvement d'extrême droite Junge Tat.

Fabian Eberhard

Le marché de Noël de Hagenbuch se veut un événement propice à la réflexion. «Capturez l'ambiance d'avant Noël sur notre petit mais délicieux marché de Noël», écrivent les organisateurs dans leur annonce.

Mais les habitants de la commune craignent désormais que les stands de Noël de cette année ne proposent pas seulement du vin chaud, mais aussi de la propagande d'extrême droite. La raison? Le leader de Junge Tat, Manuel C.*, a annoncé un stand. Selon ses propres déclarations, il veut y vendre des boissons et des petits pains à la cannelle.

Feu vert du président de la commune

Plusieurs exploitants de stands ne l'acceptent pas, pressentant que le groupuscule néonazi profitera du marché de Noël pour diffuser leurs idées et messages. Ces extrémistes sont connus pour leurs actions très médiatisées et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) surveille le groupe de près. Plusieurs de ses membres devront d'ailleurs répondre devant la justice en 2025 de discrimination raciale, de contrainte et de dommages à la propriété.

Cette situation serait remontée jusqu'aux oreilles du président de la commune, qui a donné son feu vert pour le maintien du stand. Le leader d'extrême droite a assuré à la commune qu'aucun tract ou autre matériel de propagande ne serait distribué à son stand.

«Pas de place pour l'extrémisme»

Au moins trois des 14 exploitants de stand ont retiré leur inscription en signe de protestation. Un départ a également eu lieu au sein du petit comité d'organisation en raison de la tolérance du stand de Manuel. «Un marché de Noël est un lieu de diversité et de coexistence», explique à Blick une personne impliquée. «Il n'y a pas de place pour l'extrémisme chez nous.»

Au comité d'organisation, on ne comprend pas l'agitation. Selon lui, Manuel est un «jeune homme sympathique» qui veut s'engager dans la commune avec son stand. «Ce qu'il fait à côté, c'est son affaire personnelle. On plaide pour une compréhension mutuelle. Nous voulons un marché de Noël pacifique.»

Manuel n'a pas réagi à notre demande. L'extrémiste de droite, qui dispose d'un réseau international, habite depuis quelques années dans une ferme près de Hagenbuch. La maison est en quelque sorte la centrale de commande de Junge Tat.

* Nom connu