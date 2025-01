Le conseiller national Matthias Jauslin quitte le PLR pour le PVL

Le conseiller national argovien Matthias Samuel Jauslin quitte le PLR et rejoint les Vert'libéraux, annonce-t-il jeudi matin. La décision a été mûrement réfléchie.

Il ne s'y retrouve plus

Le conseiller national Matthias Jauslin change de camp. Par manque d'action du PLR en faveur de l'environnement et du climat, l'Argovien a décidé de rejoindre les rangs du PVL (archives). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Pour le député argovien, Matthias Samuel Jauslin, l'environnement, le climat, l'aménagement du territoire et les énergies renouvelables ne sont pas des thèmes de mode. De son point de vue, il ne faut pas rester bloqué sur le clivage gauche-droite, mais s'y atteler de manière progressive.

Le sexagénaire ne trouve plus la volonté d'agir auprès du PLR. Son départ en est donc la conséquence. Le groupe parlementaire et les figures-clés du parti libéral-radical ont été informés par courrier postal de son changement de groupe, précise le député. Il rejoint désormais les Vert'libéraux.

Approche libérale de l'écologie

Dans un communiqué, le groupe des Vert'libéraux se réjouit de cette nouvelle recrue. «Nous partageons les mêmes positions et valeurs», précise la cheffe du groupe Corina Gredig (ZH). Par son engagement, M. Jauslin montre de manière crédible que l'on peut faire avancer les thèmes écologiques avec des approches libérales.

«En tant qu'entrepreneur progressiste, politicien de longue date dans le domaine de l'énergie et des transports, Matthias Jauslin nous convient parfaitement», ajoute le président du parti Jürg Grossen (BE). La manière de faire de la politique orientée vers les solutions des Vert'libéraux et notre volonté d'assumer aujourd'hui la responsabilité pour les générations de demain correspondent à l'attitude du conseiller national Jauslin, précise-t-il.

Ecarté de la commission de l'environnement

Matthias Jauslin a rejoint le PLR au milieu des années 1990. Il a été élu au Conseil national en 2015. Membre de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie dès 2019, il a été écarté par son groupe en 2023 après avoir voté à plusieurs reprises contre son parti sur les dossiers environnementaux et climatiques.

Il a rejoint la commission des transports et des télécommunications en 2023. Il est également membre de la commission de gestion depuis 2019.

Le groupe parlementaire PVL compte désormais onze conseillères et conseillers nationaux ainsi qu'une conseillère aux Etats, Tiana Moser. Le PLR quant à lui ne compte plus que 27 membres au Conseil national, soit deux de moins que le Centre.

M. Jauslin n'est pas le premier conseiller national à changer de parti en cours de législature. Luzi Stamm est passé du PLR à l'UDC en 2001. En 2011 Thomas Müller a quitté l'ex-PDC (Centre) pour l'UDC. Au printemps 2019, le Zurichois Daniel Frei a lâché le PS pour le PVL.