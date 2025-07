A Bâle, un inconnu tire sur un promeneur et prend la fuite

1/4 Un homme a été blessé par balle dimanche à Bâle. Photo: Lecteur reporter

Natalie Zumkeller

Dimanche à Bâle, peu avant 17 heures, un inconnu a blessé un homme de 47 ans en lui tirant dessus, alors qu'il était au feu rouge au St. Johanns-Ring. Blessé, l'homme a été transporté à l'hôpital.

L'auteur a fui. La police cantonale de Bâle-Ville a immédiatement lancé des recherches pour retrouver l'auteur du tir, mais sans succès jusqu'à présent.

Selon l'enquête du Ministère public, la victime se promenait avec sa famille lorsqu'un inconnu lui a soudainement tiré dessus. L'auteur a ensuite pris la fuite sur une trottinette électrique sombre en direction de la Klingelbergstrasse. Le motif et le déroulement exact des faits sont encore flous et font l'objet d'une enquête de police judiciaire.

L'auteur recherché

La police recherche l'auteur du tir. Le suspect est un homme âgé entre 25 et 35 ans, il a les cheveux brun foncé mi-longs et une barbe courte. Il portait un T-shirt blanc, un pantalon noir, des chaussures noires et une casquette noire. Il se déplaçait en trottinette électrique de couleur sombre.

Toute personne susceptible de fournir des informations utiles est priée de contacter la police judiciaire au 061 267 71 11, ou se rendre au poste de police le plus proche.