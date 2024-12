1/7 En tant que dogue canarien (Dogo ou Presa Canario), Thanos, âgé de presque 3 ans, fait partie des chiens répertoriés. Cela signifie qu'il est considéré comme potentiellement dangereux, raison pour laquelle sa détention n'est autorisée que de manière limitée dans certains cantons. Photo: Gina Krückl

Gina Krückl

Si Thanos devait faire un vœu pour la nouvelle année, ce serait sans doute de trouver enfin une famille. Depuis dix mois, ce mâle de près de trois ans est l'un des protégés de l'association bernoise d'aide aux animaux Anihelp. Mais un nouveau foyer n'est pas encore en vue, et l'association lutte contre les coûts qui s'accumulent.

Thanos, le chien d'assistance de 70 kilos

En tant que dogue canarien (Dogo ou Presa Canario), Thanos fait partie des chiens répertoriés. Cela signifie qu'il est considéré comme potentiellement dangereux, raison pour laquelle sa détention n'est autorisée que de manière limitée dans certains cantons. Alors que Berne ne dispose pas d'une telle liste, la race de Thanos est interdite à Genève et doit faire l'objet d'une autorisation à Fribourg, Schaffhouse et Thurgovie.

Les dogues des Canaries sont certes résistants, loyaux et dociles, mais ils ont aussi un instinct de protection très développé. A cela s'ajoute leur taille: pour une hauteur d'épaule moyenne de 60 centimètres, ils pèsent environ 40 à 65 kilos. Thanos, lui, pèse 70 kilos.

Lorsqu'une journaliste de Blick s'est retrouvée pour la première fois face à Thanos, elle était heureuse que des barreaux la séparent du chien. Le molosse est resté immobile et fixait la journaliste. Son regard interrogateur se tournait régulièrement vers son accompagnant. Mais moins de cinq minutes plus tard, toute timidité était oubliée: le chien allongeait déjà son corps massif contre les jambes de la journaliste pour qu'elle continue à lui gratter le ventre.

L'accompagnatrice, Coco D.*, est l'une des membres actives de l'association Anihelp. Elle était la nourrice d'urgence de Thanos lorsque celui-ci est arrivé à l'association il y a dix mois. «Sa propriétaire était dépassée par sa taille. Cela arrive malheureusement très souvent lorsque les chiens deviennent adolescents.» Comme Coco D. a déjà trois chiens, ce n'était cependant qu'une solution d'urgence à court terme.

Une vie solitaire dans une pension coûteuse

Après deux tentatives infructueuses dans un foyer d'accueil, Thanos vit depuis août dans la pension pour animaux Wotans Tierbetreuung à Aarwangen (BE). Selon Coco D., les personnes qui y travaillent font un travail formidable et cherchent elles-mêmes un nouveau foyer pour certains animaux, comme le mini-bull-terrier Fluffy. «Nous sommes tous dans le même bateau», dit Coco D.

Pourtant, Thanos y passe beaucoup de temps seul. «Il aurait besoin d'un vrai foyer avec des gens qui ont beaucoup d'amour et de temps à lui consacrer.»

« Il aurait besoin d'un vrai foyer avec des gens qui ont beaucoup d'amour et de temps à lui consacrer »

A cela s'ajoutent les coûts élevés de l'entretien de Thanos, qui sont en grande partie consacrés à son hébergement dans la pension. «Chaque mois, il nous coûte au moins 1500 francs.» Sans compter les dépenses irrégulières comme l'équipement et le vétérinaire; ces dernières sont en outre plus chères que pour un chien moyen en raison de la taille de Thanos. «La muselière et le support sont faits sur mesure. Pour les médicaments, il a généralement besoin d'une double, voire d'une triple dose.»

Une association à bout de souffle financièrement

Malgré les dons, les frais mensuels pour Thanos ne peuvent que difficilement être couverts. La membre d'Anihelp souligne: «Nous avons perdu depuis longtemps notre coussin de sécurité financière.» De plus, janvier et février sont connus pour être les mois les plus difficiles de l'année pour les dons.

Et Thanos n'est pas le seul chien d'Anihelp, ni le plus cher. Lors de la rencontre avec Blick une semaine avant Noël, Coco D a déclaré: «Actuellement, nous avons encore des factures de plus de 12'000 francs en suspens.»

« La plupart des chiens viennent chez nous parce que nous sommes le dernier recours »

Selon elle, Thanos n'arrange de loin pas les choses. Malgré tout, l'abandonner, lui ou l'un des autres chiens, voire l'euthanasier, n'est pas une option. «La plupart des chiens viennent chez nous parce que nous sommes le dernier recours.»

Les demandes ne manquent pas

Les demandes pour Thanos ne manquent pas, ajoute-t-elle. «C'est un chien magnifique et en bonne santé, et il y a toujours quelqu'un qui veut l'adopter.» Mais jusqu'à présent, toutes les personnes intéressées ne convenaient malheureusement pas. «Thanos n'a certainement pas sa place entre des mains de débutants.»

Il sent tout de suite le manque de confiance en soi. «Il se met alors en mode protecteur pour son maître et des accidents peuvent se produire avec d'autres chiens.» C'est pourquoi Thanos doit toujours porter une muselière à l'extérieur. «Mais surtout, son maître doit toujours avoir toute son attention sur Thanos et son environnement.»

« Thanos et l'association ont besoin d'urgence d'un miracle du Nouvel An »

La constitution massive de Thanos impose également certaines exigences à son maître. «Certes, il est très docile et veut être câliné pendant des heures. Mais à l'adolescence, il veut aussi jouer et cela peut alors devenir sauvage.» Le futur propriétaire ne doit pas être trop méticuleux non plus: la perte de poils sur les vêtements et les baisers humides font partie des habitudes de Thanos.

Tout cela ne décourage pas les amateurs comme Coco D.: «Il doit bien y en avoir d'autres comme nous. Thanos et l'association ont besoin d'urgence d'un miracle du Nouvel An.» C'est-à-dire, un foyer adapté pour le colosse de 70 kilos.

*Nom connu de la rédaction