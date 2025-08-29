Le braqueur présumé d'une station-service arrêté à Bienne

La police avait lancé un appel à témoins
Photo: Police cantonale bernoise
La police cantonale bernoise a interpellé vendredi l'auteur présumé d'un brigandage survenu à fin juin dans le magasin d'une station-service de Bienne. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans.
D’autres investigations sont en cours, a fait savoir la police cantonale dans un communiqué. Le Ministère public compétent a déposé par ailleurs une demande de mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte.
