Un homme de 35 ans soupçonné d'avoir commis un brigandage fin juin a été interpellé. L'enquête se poursuit et une détention provisoire est demandée.

Le braqueur présumé d'une station-service arrêté à Bienne

La police cantonale bernoise a interpellé vendredi l'auteur présumé d'un brigandage survenu à fin juin dans le magasin d'une station-service de Bienne. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans.

D’autres investigations sont en cours, a fait savoir la police cantonale dans un communiqué. Le Ministère public compétent a déposé par ailleurs une demande de mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte.