Le peintre et auteur Shlomo Graber, rescapé de l'Holocauste, est décédé à 99 ans à Bâle. Survivant d'Auschwitz, il a dédié sa vie à l'art et à témoigner de la Shoah, notamment dans les écoles suisses.

L'artiste et survivant de l'Holocauste Shlomo Graber (1926-2025). Photo: DR

ATS Agence télégraphique suisse

L'artiste Shlomo Graber, survivant de l'Holocauste, est décédé dimanche à l'âge de 99 ans. La communauté juive de Bâle a confirmé l'information à l'agence de presse Keystone-ATS. Il était l'un des derniers témoins de la Shoah en Suisse.

Shlomo Graber est né en 1926 à Majdan, en Tchécoslovaquie, un territoire devenu ukrainien. Il a grandi en Hongrie. En 1944, il a été déporté au camp de concentration d'Auschwitz. Plus tard, les nazis l'ont déporté à Fünfteichen et Görlitz.

Il survécut à une marche de la mort avant que le camp ne soit libéré par l'Armée rouge en 1945. A l'exception de lui-même et de son père, tous les membres de sa famille ont été tués par les nazis, comme l'écrit Shlomo Graber dans son autobiographie «Dreimal dem Tod entkommen» (Trois fois échappé à la mort).

Après la guerre, il émigra en Israël et travailla dans une entreprise d'électronique. A partir de 1989, Bâle devint sa ville d'adoption. Jusqu'à peu avant sa mort, il dirigeait avec sa compagne la «Galerie Spalentor». Dans l'atelier qui s'y trouvait, il travaillait comme peintre et auteur de livres. Il a toujours entretenu la mémoire de la Shoah, notamment en donnant des conférences dans les écoles.