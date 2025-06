1/5 Un cadeau qui a une histoire: le maillot de l'équipe nationale suisse féminine, signé de la main de toutes les joueuses. Photo: Stiftung Heilsarmee Schweiz

Pour sa visite au Vatican, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avait prévu un geste symbolique: offrir au pape François un maillot de l’équipe nationale féminine de football, signé par toutes les joueuses lors d'une audience privée. Un cadeau personnel et réfléchi pour ce passionné du ballon.

Mais le destin en a décidé autrement: le 21 avril, quelques semaines avant la rencontre prévue, le pape François est décédé à l’âge de 88 ans. La conseillère fédérale se retrouve alors face à une question délicate: que faire de ce maillot devenu orphelin?

Un cadeau tombé à l’eau

L’hommage semblait pourtant tout trouvé. Originaire d’Argentine, François vouait une réelle passion au football. Sous son pontificat, le Vatican a vu son équipe féminine disputer son tout premier match officiel. Et en juillet, la Suisse accueillera justement le Championnat d’Europe féminin.

La conseillère fédérale PLR aurait dû se rendre à Rome le 6 mai pour participer à la prestation de serment des nouveaux gardes suisses, commémorant le «Sac de Rome» de 1527, événement au cours duquel 147 gardes suisses ont perdu la vie. Dans le cadre de cette visite, il était prévu d'organiser une audience privée avec le pape François.

Après le décès de ce dernier, la cérémonie a été reportée à l'automne. L'Euro sera alors terminé depuis longtemps et le nouveau pape Léon XIV ne partage pas dans la même mesure la passion du football de son prédécesseur. L'Américain préfère le baseball.

Un souvenir de l'Euro, au service d'une cause

Exit, donc, le cadeau initial. Mais que faire de ce maillot? Le laisser prendre la poussière dans la cave ou le garder? La première piste serait regrettable, l'autre délicate. Karin Keller-Sutter a donc décidé que cette pièce symbolique serait donnée à une bonne cause. La conseillère fédéral va faire don du maillot à l’Armée du Salut Suisse, en demandant qu’il soit mis aux enchères. Le produit de la vente sera reversé à la maison d’accueil pour femmes de l’Armée du Salut dans la région bâloise.

«Il est regrettable que je n'aie pas pu remettre ce cadeau particulier au pape François, fan de football», déclare Karin Keller-Sutter. Elle se réjouit d'autant plus que le maillot soit désormais mis aux enchères pour une bonne cause. «Je pense que le défunt pape aurait été ravi de cette idée. Il s'est toujours engagé pour les opprimés et les victimes.»

Vente aux enchères

A l'Armée du Salut, on se réjouit naturellement de la confiance accordée par la présidente de la Confédération. L'organisation à but non lucratif fait référence au «soutien de longue date de Keller-Sutter dans son engagement contre la violence domestique». Son porte-parole Simon Bucher parle d'un «maillot particulier avec une histoire particulière - et maintenant avec un but particulier».

La vente aux enchères débute aujourd'hui sur Ricardo et durera jusqu'au 29 juin. Le maillot de l'équipe nationale féminine est placé sous verre dans un cadre en bois – y compris une inscription sur le contexte ainsi qu'une citation et la signature de Keller-Sutter. Et qui pourrait se procurer cette pièce unique? L'Armée du Salut considère cette pièce comme un objet d'exposition pour la zone d'accueil d'une entreprise ou d'une organisation.