ATS Agence télégraphique suisse
Après la stagnation observée en novembre, l'hôtellerie suisse a enregistré une hausse de fréquentation en décembre. Les nuitées ont augmenté de 5,9% sur un an, selon les résultats provisoires de l'OFS. Le nombre de visiteurs suisses a progressé de 4,3%, tandis que celui des hôtes étrangers a connu une hausse de 7,4%, selon une première estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi.
C'est le nombre de touristes en provenance d'Amérique (+8,4%) qui a le plus augmenté, suivi par celui des Européens (+7,5%), Italie en tête (+20,6%), puis des voyageurs venant d'Asie (+5,9%). En novembre, les nuitées hôtelières ont stagné (-0,3%) en glissement annuel. Ce mois-là, la branche a engrangé 2,3 millions de nuitées.
