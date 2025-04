Les deux assureurs Baloise et Helvetia souhaitent fusionner. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Coup d'éclat dans le secteur des assurances! Les deux assureurs Baloise et Helvetia fusionnent en une seule entreprise. Cette fusion entre égaux a été annoncée par les deux compagnies d'assurance ce mardi matin.

La nouvelle société s’appellera «Helvetia Baloise Holding AG». Avec une part de marché combinée de 20%, l'entreprise devrait devenir le deuxième plus grand groupe d'assurance suisse et le plus grand employeur du secteur des assurances.



La fusion permettra ainsi des synergies annuelles de 350 millions de francs suisses avant impôts. En outre, l'entreprise combinée devrait générer beaucoup plus de liquidités et la capacité de dividendes devrait augmenter d'environ 20 % d'ici 2029.

«La proximité culturelle et l'orientation stratégique similaire des deux entreprises sont les meilleures conditions préalables à une intégration harmonieuse», indique le communiqué. Le volume d’affaires total atteint environ 20 milliards de francs suisses et est réparti sur huit pays.

Siège social à Bâle

La Baloise sera fusionnée avec Helvetia et les actions du nouveau groupe seront négociées à la SIX Swiss Exchange sous le symbole de valeur «HBAN». La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025 et est soumise à l'approbation des actionnaires des deux sociétés. La Coopérative Patria, en tant qu'actionnaire majoritaire, soutient la transaction.



Le conseil d'administration est composé de 14 membres, dont la moitié proviennent de la Bâloise et l'autre moitié d'Helvetia. Thomas von Planta, l'actuel président du conseil d'administration de la Bâloise, devrait devenir président. Fabian Rupprecht, l'actuel CEO d'Helvetia, deviendra CEO du groupe, et Matthias Henny, l'actuel CFO de Baloise, deviendra CFO. Le siège social sera situé à Bâle, Saint-Gall restant un lieu important.