Les chasseurs ont abattu plus de 100 loups l'an dernier en Suisse

En Suisse, 101 loups ont été légalement abattus entre février 2024 et janvier 2025, principalement dans les Grisons et le Valais. Cette augmentation significative s'accompagne d'une présence confirmée d'au moins 135 petits dans le pays.

Plus de 100 loups ont été abattus par les chasseurs en Suisse en 2024. Photo: PAUL NICKLEN/National Geographic Creative

ATS Agence télégraphique suisse

Les chasseurs suisses ont abattu de manière légale 101 loups entre le 1er février 2024 et la fin janvier 2025. Six autres sont morts accidentellement ou de causes naturelles. Selon les données publiées vendredi par la fondation Kora, 47 loups ont été abattus depuis l'été aux Grisons, 34 dans le Valais, cinq dans le canton de Vaud, trois dans le canton de Saint-Gall et trois également au Tessin.

Un an auparavant (2023/24), quelque 80 loups avaient été tués. Ils ont été 39 pendant l'année de monitoring 2022/23 et 16 pendant celle de 2021/22. Parallèlement, selon Kora, la présence d'au moins 135 petits ont été confirmés dans tout le pays l'année dernière. Avant la période de tirs qui s'est achevée fin janvier, la Suisse comptait 26 meutes indigènes et 11 meutes transfrontalières.

Pour neuf d'entre elles, les cantons ont reçu l'autorisation de les éliminer complètement. Quinze ont pu être régulées en tuant entre un et deux tiers des jeunes loups.