L’augmentation des accidents de circulation à vélo est la plus forte parmi la tranche d’âge des 55-64 ans. Le vélo est de plus en plus pratiqué par les assurés appartenant à cette tranche d’âge. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d’accidents à vélo a doublé en Suisse ces dix dernières années. 84% d'entre eux sont dus à une perte de maîtrise, souvent causée par la distraction ou un manque d’attention, les sources les plus fréquentes étant les écouteurs et les téléphones.

Entre 2018 et 2022, on a recensé 26 '100 accidents à vélo sur les routes suisses, contre 17'400 entre 2008 et 2012, précise mercredi la caisse nationale d'assurance accident Suva. De manière générale, plus le nombre de cyclistes augmente ou les trajets effectués s’étendent, plus les accidents sont fréquents.

La musique et la météo

Ce phénomène évolue selon divers facteurs tels que la météo – surtout les hivers doux –, les changements d’habitudes durant les loisirs ou l’utilisation accrue du vélo comme moyen de transport. L’augmentation des accidents de circulation à vélo est la plus forte parmi la tranche d’âge des 55-64 ans. Alors que l’on recensait quelque 2300 accidents dans cette catégorie entre 2008 et 2012, le chiffre est passé à 4700 entre 2018 et 2022 (+104%).

Le vélo est de plus en plus pratiqué par les assurés appartenant à cette tranche d’âge, relève la Suva. En raison de la situation durant la pandémie, le nombre d’accidents à vélo avait atteint un pic exceptionnel en 2020 dans toutes les tranches d’âge. Selon les sondages réalisés en 2023 et consacrés à la distraction sur la route à bicyclette ou à vélo électrique (Niemann et Hertach), un cinquième des cyclistes se disait distrait. Chez les 15-29 ans, le port d’écouteurs est la principale source de distraction.

Comment réagir aux dangers?

Chez les 30-44 ans, il déconcentre tout autant les cyclistes que l’utilisation du téléphone à vélo. Le taux de distraction diminue avec l’âge. Selon l’étude, le manque d’attention est l’un des principaux facteurs de risque d’accident à vélo. Comme quatre accidents à vélo sur cinq (84%) sont liés à une perte de maîtrise, il faut rester attentif et anticiper pour réduire le risque. «En roulant, il est important de se concentrer sur ce qui se passe sur la route pour garder en permanence une vue d’ensemble», dit Andrea Lenz, responsable de la prévention à vélo à la Suva.

«Nos mesures de prévention sensibilisent les usagers à réagir correctement aux dangers, par exemple en adaptant leur vitesse, en faisant des signes clairs de la main et en restant bien visibles. Pour prévenir les accidents, il faut aussi entretenir et valoriser les interactions telles que les contacts visuels entre les usagers de la route», explique-t-il.

Parmi ses autres conseils, la Suva recommande de ranger son téléphone éteint et ses écouteurs dans son sac lorsque l’on se déplace à vélo, de toujours garder les deux mains sur le guidon, et enfin de renforcer sa visibilité: phares allumés, vêtements clairs ou réfléchissants et réflecteurs sur le vélo.