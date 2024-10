Au lendemain de son sacre, Marie Thiam a dû faire face à un déferlement de commentaires haineux et racistes sur les réseaux sociaux. Photo: Capture d'écran/Instagram/ «Arcinfo» 1/6

La fête aurait dû être belle. Elue Miss Fête des Vendanges (FdV) samedi 26 octobre, Marie Thiam, 25 ans, se réjouissait de pouvoir «représenter le magnifique canton de Neuchâtel qui [l]’accueille depuis 10 ans.» Or, sa joie aura été de courte durée.

Quelques heures après son sacre, une nuée de commentaires flairant bon le racisme décomplexé ont déferlé sur les réseaux sociaux. La raison? La couleur de peau de la Sénégalaise, arrivée en Suisse, il y a une décennie.

Avalanche de commentaires racistes

«Mais où va la Suisse? Nous ne sommes plus chez nous et le pays tient à perdre ses traditions», se lamente un commentateur sous une publication Facebook du quotidien régional «Arcinfo». «L’engoisse» (sic) commente un autre. «En fait moins tu ressembles à la Suisse, plus tu as de chance de gagner», assène un troisième.

D’autres – qu’on ne peut reproduire ici, car tombant sous le coup de la norme pénale contre la discrimination et incitation à la haine – ont été supprimés par le modérateur d'«Arcinfo».

Le porte-parole de la FdV consterné

Au téléphone, Eric Leuba, le porte-parole et membre de la direction de la Fête des Vendanges (FdV), se dit atterré par la teneur des commentaires. «C’est inadmissible. Nous condamnons fermement ces propos. Nous avons contacté une avocate pour voir quelle suite donner à ce déferlement de commentaires haineux.»

En attendant une éventuelle action en justice, les auteurs et autrices de saillies douteuses ont été bannis des pages Facebook et Instagram de la Fête des Vendanges, assure le Neuchâtelois. Il confie avoir été surpris par cette avalanche de réactions nauséabondes: «Ce n’est pas la première fois qu’une personne de couleur est élue à la fête des Vendanges. Mais cela n’avait pas suscité de tels commentaires à l’époque. Ce qui se passe aujourd’hui dépasse l’entendement. Il faut avoir de gros problèmes et une intelligence limitée pour s’adonner à ce genre d’exercice.»

Ce n'est la première Miss à faire face à une vague de haine raciste. En France, la tout juste élue Miss Nord-Pas-de-Calais, Sarah Aib a dénoncé dans une story Instagram les attaques dont elle a été victime. En cause? Ses origines algériennes et marocaines.

Marie Thiam, que Blick a tenté de contacter, ne souhaite pas s’exprimer pour le moment, indique le porte-parole. «Son moral en a pris un sacré coup. Nous tentons de la réconforter, de lui dire à quel point, les valeurs qu’elle représente sont importantes pour la Fête des Vendanges.»