La Suisse s'allie aux Pays-Bas et à l'Allemagne pour renforcer ses capacités en guerre électronique. Le Conseil fédéral a approuvé la participation au protocole d'accord Sawfish, permettant une coopération en matière d'armement tout en préservant la neutralité suisse.

La Suisse s’allie à l’Allemagne et aux Pays-Bas

Pour renforcer ses capacités dans la guerre électronique, la Suisse s'allie aux Pays-Bas et à l'Allemagne. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se rapproche des Pays-Bas et de l'Allemagne afin de s'équiper pour la guerre électronique. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi la participation au protocole d'accord .

Les Pays-Bas gèrent un programme d’acquisition de systèmes tactiques destinés à la guerre électronique. Ils ont signé avec l'Allemagne un protocole d’accord à ce sujet. Il est prévu d’étendre la coopération afin de gérer en commun les achats, la logistique ou l'instruction.

Le Danemark intéressé

La Suisse reste libre de décider à quels aspects du programme elle participe et dans quelle mesure, et de choisir les systèmes qu'elle entend finalement acquérir, précise le gouvernement. En cas d'achat groupé, la Suisse pourrait bénéficier de prix plus avantageux.

Cela permettra de renforcer la coopération en matière d'armement, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. La Suisse pourra profiter des échanges d’informations et d'expériences sur le thème de la guerre électronique. La Suisse peut, pour préserver sa neutralité, se retirer du programme à tout moment si l'un des Etats membres est impliqué dans un conflit armé.

Le Danemark devrait également participer au protocole.