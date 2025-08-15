DE
FR

Groupe parlementaire
Deux Alémaniques visent la présidence du Centre

Deux conseillères nationales, Maya Bally et Yvonne Bürgin, se présentent à la présidence du groupe parlementaire du Centre. L'élection aura lieu le 16 septembre lors de la séance du groupe, suite à la nomination de Philipp Matthias Bregy à la tête du parti.
Publié: 13:18 heures
1/2
L'Argovienne Maya Bally a rendu sa candidature officielle juste avant la fin du délai d'inscription qui courait jusqu'à vendredi midi (archives).
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les conseillères nationales Maya Bally et Yvonne Bürgin sont candidates à la présidence du groupe parlementaire du Centre au Parlement. Le délai d'inscription courait jusqu'à vendredi midi. Aucune autre candidature n'a été annoncée.

L'élection aura lieu lors de la séance du groupe parlementaire le 16 septembre, indique le parti vendredi dans un communiqué. Les candidatures seront examinées et des auditions organisées d'ici là.

La candidature de l'Argovienne Maya Bally n'a été connue qu'à la fin du délai d'inscription, tandis que la Zurichoise Yvonne Bürgi avait déjà signifié son intérêt quelques jours plus tôt. Le groupe parlementaire du Centre recherche une nouvelle présidence en raison de la nomination du Valaisan Philipp Matthias Bregy à la tête du parti.

