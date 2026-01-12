La station d'Arosa reçoit un «Chemical Landmark» pour sa contribution à la chimie. En 1926, Erwin Schrödinger y formula l'équation quantique révolutionnant la science.

Une station grisonne a posé les bases du smartphone il y a 100 ans

ATS Agence télégraphique suisse

La station de ski Arosa est désormais aussi un site historique de la chimie. L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) vient de distinguer la commune grisonne où ont été posées voici 100 ans les bases de technologies modernes telles que les smartphones.

Dimanche dernier, une plaque commémorative a été inaugurée à la maison «Panarosa» à Arosa, où le professeur de physique Erwin Schrödinger, alors enseignant à l'Université de Zurich, a passé les fêtes de Noël fin 1925-début 1926, indique lundi la SCNAT. Le futur prix Nobel en villégiature a préféré «se laisser distraire par une belle théorie» plutôt que faire du ski.

Les jalons d'une équation historique

Le 27 janvier 1926, le professeur a soumis une publication sur «la quantification comme problème des valeurs propres» qui entrera dans les annales de la physique. Trois autres articles suivent, dans lesquels Erwin Schrödinger expose l'équation qui porte son nom: celle-ci décrit le comportement ondulatoire des électrons et permet de calculer leur répartition dans les atomes et les molécules.

Fondement mathématique de la physique et de la chimie quantiques, l'équation de Schrödinger explique comment les atomes et les molécules sont structurés et interagissent entre eux, rappelle la SCNAT. Elle a permis de comprendre et calculer de nombreux phénomènes chimiques: sans elle, il n’y aurait ni ordinateurs à transistors, ni panneaux solaires, ni GPS et pas de smartphones non plus.

C'est pour honorer cette réalisation scientifique et son importance sociale qu'Arosa s'est vu décerner un «Chemical Landmark». Ce prix récompense des lieux en Suisse qui ont joué un rôle historique majeur pour la chimie.