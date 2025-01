1/5 «Il offre une solution similaire à un vélo électrique, à savoir une assistance électrique qui aide notamment durant les montées.» explique le fondateur et PDG de l'entreprise, Nicola Colombo. Photo: E-Outdoor

Thomas Benkö , Tobias Bolzern et Blicky IA

On a à peine le temps de s'habituer aux vélos électriques que la prochaine révolution sportive électrifiée est déjà là. Au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, une entreprise suisse présente l'E-Skimo – le premier ski de randonnée électrique au monde. L'entreprise s'appelle E-Outdoor et a son siège à San Bernardino, dans la partie la plus haute de la vallée sud des Grisons. L'E-Skimo est le premier système à assistance électrique pour des montées et des traversées sans effort sur la neige. Selon un rapport de WTOP News, l'invention suisse a été présentée peu avant l'ouverture du CES sur une patinoire de Las Vegas, où la combinaison de la force humaine et de la batterie a été démontrée.

«Comme il n'y a évidemment aucune piste de ski dans les alentours de Las Vegas, la patinoire était la meilleure alternative», a déclaré le fondateur et PDG de l'entreprise, Nicola Colombo. Selon lui, les randonneurs à ski pourront effectuer les montées jusqu'à quatre fois plus vite qu'avec la force humaine.

«E-Skimo signifie 'ski alpin électrique'», a déclaré Nicola Colombo pour expliquer le nom anglais. «Il offre une solution similaire à un vélo électrique, à savoir une assistance électrique qui aide notamment durant les montées. Il se compose d'une batterie, d'une courroie et d'une unité avec différents capteurs qui font essentiellement tourner la courroie et fournissent ainsi le mouvement.» En d'autres termes, la peau qui était collée sous les skis de randonnée est désormais équipée de nombreuses connexions électriques.

«Je voulais que mes potes puissent m'accompagner»

«Avec ces skis, On peut gravir la montagne durant trois heures et, une fois le sommet atteint, on n'a plus qu'à retirer la batterie et on est prêt à descendre la montagne», s'enthousiasme Nicola Colombo.

La motivation de ce dernier pour ce produit est née de sa frustration de ne pas pouvoir profiter de l'ascension, la partie qu'il préfère, avec ses amis les plus proches. «Je voulais que mes potes m'accompagnent dans les montées pour profiter de la beauté des paysages, a-t-il déclaré. Mais mes amis étaient tellement à bout de souffle qu'ils étaient souvent trop épuisés pour profiter pleinement de la descente lorsqu'on atteignait le sommet.»

L'entreprise E-Outdoor travaille déjà avec Technica, l'un des principaux fabricants d'équipements sportifs au monde, et est également en pourparlers avec plusieurs autres grandes marques. Cet hiver, il faudra toutefois encore gravir la montagne à la force de ses muscles (ou du téléski) car l'E-Skimo n'est annoncé que pour la saison 2025/2026. Son prix n'est pas encore connu.