Une femme de 70 ans a été grièvement blessée samedi à Magliaso (TI) après avoir été renversée par sa propre voiture. La police enquête sur les causes de l'accident.

Une septuagénaire écrasée par sa voiture au Tessin

Une septuagénaire écrasée par sa voiture au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

Une septuagénaire s'est retrouvée coincée sous sa propre voiture samedi au Tessin. Elle a été grièvement blessée.

Peu après 01h00 dans la nuit de vendredi à samedi, une femme âgée de 70 ans a parqué sa voiture devant son domicile à Magliaso (TI),près de Lugano, a annoncé la police tessinoise. Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, une fois descendue du véhicule, elle a été renversée par celui-ci, sans pouvoir se dégager par ses propres moyens.

Plusieurs agents de la police sont intervenus avec le soutien de pompiers et de secouristes. La malheureuse a pu extraite. Elle a été hospitalisée avec de graves blessures.