Gravement blessée
Une septuagénaire écrasée par sa voiture au Tessin

Une femme de 70 ans a été grièvement blessée samedi à Magliaso (TI) après avoir été renversée par sa propre voiture. La police enquête sur les causes de l'accident.
Publié: il y a 19 minutes
Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une septuagénaire s'est retrouvée coincée sous sa propre voiture samedi au Tessin. Elle a été grièvement blessée.

Peu après 01h00 dans la nuit de vendredi à samedi, une femme âgée de 70 ans a parqué sa voiture devant son domicile à Magliaso (TI),près de Lugano, a annoncé la police tessinoise. Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, une fois descendue du véhicule, elle a été renversée par celui-ci, sans pouvoir se dégager par ses propres moyens.

Plusieurs agents de la police sont intervenus avec le soutien de pompiers et de secouristes. La malheureuse a pu extraite. Elle a été hospitalisée avec de graves blessures.

