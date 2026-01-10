Une septuagénaire écrasée par sa voiture au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse
Une septuagénaire s'est retrouvée coincée sous sa propre voiture samedi au Tessin. Elle a été grièvement blessée.
Peu après 01h00 dans la nuit de vendredi à samedi, une femme âgée de 70 ans a parqué sa voiture devant son domicile à Magliaso (TI),près de Lugano, a annoncé la police tessinoise. Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, une fois descendue du véhicule, elle a été renversée par celui-ci, sans pouvoir se dégager par ses propres moyens.
Plusieurs agents de la police sont intervenus avec le soutien de pompiers et de secouristes. La malheureuse a pu extraite. Elle a été hospitalisée avec de graves blessures.
