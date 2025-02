Le grand nettoyage des succursales d'UBS et de Credit Suisse bat son plein. Sur les 285 succursales initiales des deux banques, il devrait rester 190 sites. La décision de fermeture dépend de facteurs tels que l'emplacement et la taille.

1/2 L'une des premières filiales à avoir fusionné était celle de Rheinfelden, en Argovie. Photo: keystone-sda.ch

Jean-Claude Raemy

Les anciens clients suisses de Credit Suisse devront faire face à de nombreux changements cette année. Le plus important: leur compte sera migré vers la plateforme d'UBS. Un processus qui devrait commencer «au deuxième trimestre» de cette année. Mais nombre d'entre eux ne pourront plus s'adresser à leur filiale habituelle en cas de problème, lors du transfert de compte.

En effet, UBS souhaite que l'adaptation de son réseau de succursales soit réalisée d'ici la fin de l'année. L'objectif est d'arriver à 190 succursales UBS dans toute la Suisse. Au moment de la fusion, UBS comptait 190 succursales, Credit Suisse 95.

Pour arriver à ce résultat, un grand «nettoyage» est nécessaire: au total, 85 sites seront supprimés en raison de doublons. Il y aura une fusion de succursales dans les lieux où une filiale UBS et une filiale Credit Suisse se trouvent proches l'une de l'autre. Et que se passe-t-il dans les dix lieux qui ne comptaient que des filiales Credit Suisse? «Plus de la moitié des filiales seront conservées pour être transformées en futures succursales UBS», déclare à Blick le porte-parole d'UBS, Igor Moser. Il ne donne pas de détails supplémentaires.

La fusion pas entièrement en cause

UBS reste évasive sur les sites qui seront concernés par la fusion. Cela s'explique sans doute par les suppressions d'emplois qui y sont liées, même si UBS affirme qu'elle compte sur les fluctuations naturelles ou les départs à la retraite, pour pouvoir conserver le plus grand nombre possible d'employés sur les sites intégrés.

Mais si l'on déduit les 85 filiales fusionnées et les 4 filiales Credit Suisse qui fermeront sur les 285 d'alors, le compte n'est pas bon: nous n'arrivons pas aux 190 filiales visées. Cela signifie qu'encore 6 sites devraient mettre la clé sous la porte. «La fermeture de succursales n'a rien à voir avec le processus d'intégration», précise toutefois le porte-parole d'UBS, Igor Moser. Il ajoute que la banque examine régulièrement son réseau de succursales pour l'optimiser.

Les informations sur les 85 lieux concernés par la fusion commencent à filtrer, notamment pour les régions UBS situées autour de Zurich. Les informations ne sont pas encore claires pour les autres sites – surtout les romands.

A noter qu'en Suisse et dans toutes les banques, on observe une tendance à la réduction du nombre de filiales. On peut clairement l'observer chez UBS et Credit Suisse: en 2021, il y avait encore 239 succursales UBS et 109 succursales Credit Suisse en Suisse. Fin 2025, il ne restera plus que 190 filiales sur les 348 de l'époque.