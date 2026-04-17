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10 km de bouchons
Le trafic est paralysé sur l'A2 avant le tunnel du Gothard

Vendredi soir, un bouchon de 10 km a paralysé l'autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen avant le tunnel du Gothard. Les conducteurs ont attendu jusqu'à 1h30. Le TCS recommande de passer par le San Bernardino.
Publié: 19:35 heures
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Un bouchon de dix kilomètres s’est formé entre Erstfeld et Göschenen (UR) vendredi soir.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un embouteillage de dix kilomètres s'est formé entre Erstfeld et Göschenen (UR) vendredi soir, sur l'autoroute A2 avant le portail nord du Gothard. Les voyageurs devaient s'attendre à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à une heure et demie, selon le TCS.

Ces embouteillages étaient dus à une saturation du trafic. Le TCS recommande d'emprunter l'A13 via le tunnel du San Bernardino comme itinéraire alternatif.

Dans le sens inverse devant le portail sud, la circulation était également bloquée entre Quinto et Airolo, au Tessin. Le bouchon s'étendait sur six kilomètres, entraînant un retard pouvant aller jusqu'à une heure.

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