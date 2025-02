La Délégation des finances du Parlement critique le Département de la défense pour sa gestion des projets d'acquisition. Malgré des mesures prises, elle exige plus d'efforts pour minimiser les risques et améliorer la transparence.

Les politiciens financiers interrogent Viola Amherd et demandent plus de zèle

Les politiciens financiers interrogent Viola Amherd et demandent plus de zèle

Le DDPS sous la direction de la conseillère fédérale Viola Amherd (2e depuis la droite) doit devenir plus transparent, estiment les politiciens financiers. Photo: PETER SCHNEIDER

Joschka Schaffner

Pour les surveillants financiers du Parlement fédéral, le Département de la défense (DDPS) continue de ne pas en faire assez pour résoudre ses problèmes. Comme elle l'avait déjà annoncé, la Délégation des finances (DélFin) a rencontré la ministre de la Défense Viola Amherd, comme elle l'avait fait savoir après sa première séance de l'année. A cette occasion, elle se serait informée de l'état actuel des projets d'acquisition de l'Armée suisse qui sont en difficulté.

Comme le rapportent les surveillants, de nombreuses mesures ont certes été prises, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour minimiser les risques. Dès le mois de décembre, les responsables de la politique financière ont fait part par écrit de leurs préoccupations concernant sept projets phares du DDPS présentant des risques.

Des améliorations concrètes ont été discutées

Lors de la discussion avec Viola Amherd, l'accent a été mis sur des mesures d'amélioration concrètes, sur le respect des délais et des coûts ainsi que sur les leçons tirées des expériences passées. L'amélioration de la surveillance a également été abordée.

Selon la Délégation des finances, le DDPS a déjà pris des mesures pour relever les défis. Il s'agit notamment d'une analyse des causes, d'un examen du processus d'acquisition et d'un renforcement de la surveillance interne. La Délégation des finances mentionne également comme mesure la conférence de presse au cours de laquelle Viola Amherd et le chef de l'armée Thomas Süssli ont informé le public fin janvier.

Le DDPS doit communiquer de manière plus transparente

La surveillance souligne toutefois qu'elle attend à l'avenir des rapports transparents, une planification réaliste et le respect des délais et des coûts. En outre, les possibilités légales doivent être utilisées pour faire valoir les droits de la Confédération vis-à-vis des fournisseurs.

Les responsables de la politique financière ont également fait savoir qu'ils souhaitaient cette année examiner de plus près les dépenses d'armement. Ils souhaitent ainsi s'assurer que les moyens de l'armée, augmentés de 530 millions de francs par le Parlement, soient utilisés «avec parcimonie».

Au milieu de l'année 2025, les parlementaires fédéraux prévoient de réentendre le DDPS. D'ici là, le département sera probablement sous une nouvelle direction.