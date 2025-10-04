Neuf Suisses de la flottille Global Sumud pour Gaza sont arrivés à Istanbul après leur expulsion d'Israël. Le DFAE confirme leur bonne santé et l'assistance consulaire fournie. Dix autres Suisses restent détenus à Ktzi'ot, dans le Néguev.

Dix ressortissants suisses sont toujours retenus par Israël. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Neuf participants suisses à la flottille Global Sumud pour Gaza sont arrivés à Istanbul, après avoir été expulsés d’Israël par avion. Tous sont en bonne santé, a annoncé samedi le Département fédéral des affaires étrangères.

Le consulat général de Suisse à Istanbul a dépêché une équipe à l’aéroport, afin de prêter assistance aux personnes concernées, notamment pour la continuation de leur voyage vers la Suisse, précise le DFAE.

Vendredi soir, le DFAE est intervenu officiellement auprès du ministère israélien des Affaires étrangères et de l'ambassade d'Israël à Berne pour exiger un accès rapide et sans entrave aux dix ressortissants suisses qui se trouvent actuellement encore au centre de détention de Ktzi'ot, dans le désert du Néguev.

Une visite avortée

Une équipe de l'ambassade suisse s'est rendue sur place vendredi, mais la visite a été écourtée par les autorités de sécurité israéliennes en raison de «divers incidents». Une nouvelle visite est prévue dimanche.

Au total, 19 ressortissants suisses faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza par la marine israélienne.