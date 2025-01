1/2 Si vous achetez des bananes à la Migros, vous devez d'abord les peser puis indiquer le numéro ainsi que le type d'emballage. Photo: Blick

Léo Michoud Journaliste Blick

A la Coop ou à la Migros, vos petites habitudes de pesée des fruits et légumes au supermarché ont un peu changé depuis début 2025. La clientèle doit désormais indiquer le type d'emballage choisi – sac plastique, en papier ou autre – pour déduire son poids du prix du produit en vrac.

Eh bien, le responsable de ce changement qui en a irrité plus d'un n'est autre que la Confédération, et plus précisément l'Institut fédéral de métrologie (Metas), dévoile Watson ce jeudi 30 janvier. L'institut qui se vend comme «le gardien des unités de mesure pour la Suisse» est le centre de compétences de la Confédération pour toutes les questions relatives aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure.

Le Metas a modifié l'ordonnance sur les indications de quantité. Jusqu'en fin d'année 2024, les supermarchés pouvaient inclure le poids de l'emballage dans le poids net, à condition qu'il soit inférieur à deux grammes. Ce n'est plus le cas.

Des arguments de poids?

Vous avez peur que ça influence le prix de vos chou-fleurs? Pas de panique, il faudrait que vos légumes ou vos fruits soient vendus à 25 francs le kilo pour imaginer une différence de prix de 5 centimes vers le haut ou vers le bas avec le nouveau système, a calculé le site d'information.

En bref, tout s'est compliqué pour pas grand-chose. Et la Confédération veillera au grain à ce que ses mesures – prises en 2019 avec un délai de 5 ans – soient respectées. Pas de quoi réjouir la branche du commerce de détail, qui juge ces adaptations «disproportionnées». Migros a dû reprogrammer 3500 balances, pour un coût que le géant orange ne dévoile pas à Watson.