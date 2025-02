Une découverte archéologique majeure à Bad Zurzach (AG) met au jour des pièces de monnaie romaines anciennes. Ces artefacts offrent un aperçu fascinant de la vie militaire et économique dans la région il y a plus de deux millénaires.

Plusieurs des pièces de monnaie romaines trouvées à BAd Zurzach ont été contre-estampillées. Photo: Service archéologique argovien

ATS Agence télégraphique suisse

Des fouilles archéologiques menées à Bad Zurzach (AG) ont permis de trouver une soixantaine de pièces de monnaie romaines, vieilles de plus de 2000 ans. Plusieurs d'entre elles sont frappées d'un second estampillage réalisé ultérieurement. L'une des pièces est même frappée de trois estampillages. Réalisée en bronze, elle valait un as, l'unité standard des monnaies romaines, indique vendredi le service archéologique cantonal argovien. Côté «face», elle présente le portrait de l'empereur romain Charles-Auguste dont le regard se porte sur la droite. Sur le côté pile, on y découvre l'initiale «SC», «Senatus Consultum» ("décret du sénat"). Cette pièce date du 7e siècle avant notre ère.

Une vingtaine d'années après son émission à Rome, deux contre-estampillages y ont été ajoutés sur le côté pile, au début du règne de l'empereur Tibère. Elles mentionnent ce dernier. Dans la plupart des cas, les contre-estampillages signalent des cadeaux en argent des commandants de troupes à leurs soldats. Elles étaient particulièrement courantes dans la petite monnaie en circulation dans les camps militaires. Le fait que ces deux contre-estampillages sont fréquents dans les pièces trouvées dans la région semble indiquer qu'elles ont été appliquées dans un camp militaire proche, peut-être à Vindonissa (Windisch/AG).

Le service archéologique argovien fouille, depuis la fin novembre, une surface de 2000m2 au nord de Bad Zurzach, en marge d'un projet de construction. Dans la première moitié du 1er siècle après J-C., cette zone se trouvait à proximité immédiate de plusieurs camps militaires romains successifs. Ces camps ont été installés de manière stratégique pour sécuriser la traversée du Rhin à Tenedo (Bad Zurzach). Plusieurs fouilles archéologiques liées à des projets de construction dans le nord de la commune dans les années 1980 et 1990. Les autorités cantonales ont documenté une partie des fortifications de ces camps.