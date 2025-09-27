DE
Fortes pluies
La navigation dans le sud du lac de Lugano toujours limitée

La navigation sur le lac de Lugano reste perturbée suite aux fortes pluies. La plupart des lignes du bassin sud sont suspendues jusqu'à dimanche, tandis que le bassin nord n'est pas affecté. Ces restrictions sont dues au niveau élevé du lac.
A cause des fortes pluies, la navigation dans le sud du lac de Lugano est toujours limitée.
La navigation sur le lac de Lugano reste limitée en raison des fortes pluies. La plupart des lignes du bassin sud sont suspendues jusqu'à dimanche compris, indique la Société de navigation du lac de Lugano samedi sur son site internet.

Les trajets dans le bassin nord ne sont pas concernés et quelques liaisons vers le bassin sud sont maintenues. Les restrictions sont en vigueur depuis mercredi, le niveau élevé du lac rendant le passage des bateaux sous le barrage de Melide difficile.

